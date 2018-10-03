” طرد مشبوه ” للرئيس ترامب يثير رعب البيت الأبيض

واشنطن(صدى):

تمكن جهاز الخدمة السرية الأمريكي، من ضبط طرد مشبوه كان في طريقه إلى الرئيس دونالد ترامب، يوم أول أمس الاثنين؛ لكن البيت الأبيض لم يستقبله ولم يدخل إليه.

ويأتي ذلك بعد ساعات من تأكيد وزارة الدفاع ” البنتاجون ” أنها تحقق في بريد مماثل؛ فيما لم يعلق جهاز الخدمة السربة عن الطرد البريدي وغيره من الطرود التي أُرسلت إلى البنتاغون، والتي تُفحص للتأكد من خلوّها من مادة الريسين السامة للغاية.

ومن جانبها، أوضحت المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، روب مانيننغ: ” هيئة حماية البنتاغون اكتشفت يوم الاثنين، مادةً مثيرة للشك عند فحص بريد مرفق في منطقة نائية داخل مجمع البنتاغون. ”

وأشار إلى إن مكتب التحقيقات الاتحادي ” إف بي آي ” يختبر عددًا من الظروف البريدية التي أُرسلت إلى البنتاغون في واشنطن، بعد العثور على ” مادة مثيرة للشك داخلها “.