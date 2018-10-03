بالفيديو..جامعة بيشة تعلق على فيديو ” اقتحام القرود لكلية بلقرن “
علق المتحدث الرسمي لجامعة بيشة، محمد آل عجيم، على مقطع فيديو يُظهر اقتحام مجموعة كبيرة من القرود لكلية بلقرن التابعة للجامعة.
وقال المتحدث الرسمي للجامعة خلال مشاركته في برنامج ” سيدتي “، إن الكلية في منطقة جبلية يتواجد بها القرود ولم يكن شئ غريب على أهالي المنطقة حيث تسير القرود في الشوارع والمزارع.
وأضاف : أن الجامعة شكلت لجنة لتحقيق في الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا على أن أفراد الأمن قاموا بإخراج القرود من الكلية مباشرة.
في حين قالت الجامعة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : بعد المتابعة الميدانية اتضح أن السبب خطأ في فتح أحد أبواب السياج الحديدي الذي سبق تنفيذه بارتفاع مترين المحيط بالكلية، مما تسبب في دخول القرود،رغم أن المشكلة انتهت منذ زمن، وسوف تقف جامعة بيشة على ذلك وتعاقب المتسبب.
ويذكر أن ” صدى ” قامت بنشر الفيديو، اليوم الأربعاء، والذي أظهر خوف ورعب الطالبات.
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رعب بين طالبات #كلية_بلقرن بعد اقتحام القرود إحدى كليات #جامعة_بيشة .. والمتحدث الرسمي للجامعة د. #محمد_آل_عجيم يبرر الموقف : الكلية بمنطقة جبلية#قرود_كليه_بلقرن #برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/HbANDQniIZ
— برنامج سيدتي (@Sayyidaty) ٣ أكتوبر ٢٠١٨
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