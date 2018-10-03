بالفيديو..جامعة بيشة تعلق على فيديو ” اقتحام القرود لكلية بلقرن “

علي القحطاني (صدى):

علق المتحدث الرسمي لجامعة بيشة، محمد آل عجيم، على مقطع فيديو يُظهر اقتحام مجموعة كبيرة من القرود لكلية بلقرن التابعة للجامعة.

وقال المتحدث الرسمي للجامعة خلال مشاركته في برنامج ” سيدتي “، إن الكلية في منطقة جبلية يتواجد بها القرود ولم يكن شئ غريب على أهالي المنطقة حيث تسير القرود في الشوارع والمزارع.

وأضاف : أن الجامعة شكلت لجنة لتحقيق في الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا على أن أفراد الأمن قاموا بإخراج القرود من الكلية مباشرة.

في حين قالت الجامعة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : بعد المتابعة الميدانية اتضح أن السبب خطأ في فتح أحد أبواب السياج الحديدي الذي سبق تنفيذه بارتفاع مترين المحيط بالكلية، مما تسبب في دخول القرود،رغم أن المشكلة انتهت منذ زمن، وسوف تقف جامعة بيشة على ذلك وتعاقب المتسبب.

ويذكر أن ” صدى ” قامت بنشر الفيديو، اليوم الأربعاء، والذي أظهر خوف ورعب الطالبات.

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