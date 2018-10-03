بالفيديو.. قرود تهاجم كلية بلقرن التابعة لجامعة بيشة
أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الأربعاء، مجموعة كبيرة من القرود تهاجم كلية بلقرن التابعة لجامعة بيشة.
وظهر في مقطع الفيديو هلع وخوف الطالبات، من القرود، بعد أن هاجم القرود الكلية فجأة، حيث لم تصدر إدارة الجامعة بيان رسمي توضح فيه تفاصيل الواقعة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35073 ] نشر منذ 42 دقيقة
القرود لاقيه عيشة
وبقايا أكل
ولا ماكان جت😐
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32372 ] نشر منذ 5 دقائق
يعني بالقرن تتبع لبيشه