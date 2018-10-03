بالفيديو.. قرود تهاجم كلية بلقرن التابعة لجامعة بيشة

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الأربعاء، مجموعة كبيرة من القرود تهاجم كلية بلقرن التابعة لجامعة بيشة.

وظهر في مقطع الفيديو هلع وخوف الطالبات، من القرود، بعد أن هاجم القرود الكلية فجأة، حيث لم تصدر إدارة الجامعة بيان رسمي توضح فيه تفاصيل الواقعة.