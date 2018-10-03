السيرة الذاتية لقصي الفواز رئيس اتحاد كرة القدم

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن اختيار قصي بن عبدالعزيز الفواز، رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتزكية حتى 2022، في انتخابات عقدت اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد.

وبمراجعة السيرة الذاتية للفواز، فهو حاصل على بكالوريوس إدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إضافة إلى درجة الماجستير في التسويق الدولي من جامعة ستريثكلاند باسكوتلاندا؛ كما يتمتع بخبرات علمية كبير.

ويعتبر ” الفواز ” تنفيذي ذو كفاءة، وأحد أهم القيادات السعودية الشابة، ولديه خبرة تمتد لأكثر من 20 عاما في مجالات التسويق وتطوير الأعمال والاستثمار الرياضي، كما من أبرز أعماله إدارة وتطوير الأعمال في برامج التحول لدى كبرى المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة داخل وخارج المملكة، وتنفيذ برامج وشراكات لتطوير كرة القدم المحلية مع أكبر أندية عالمية مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد.

وفي السياق نفسه، تشمل خبرات ” الفواز ” إدارة المشاريع التطويرية لكرة القدم المحلية مثل برنامج احتراف اللاعبين السعوديين وإنشاء أكاديمية مانشستر وأوليفر كان لحراس المرمى وأيضًا تدشين مبادرة ادعم ناديك التي تساعد الأندية المحلية على الاستقرار المالي، بالإضافة إلى تجربته الثرية كمسؤول في الاستثمار الرياضي من خلال إبرام عقود رعاية لأندية الدوري كافة ودخولها في مجموعة جينيس.

اقرأ أيضًا: