بالصور.. قصي الفواز رئيسا للاتحاد السعودي لكرة القدم بالتزكية

نواف السالم(صدى):

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم قصي بن عبدالعزيز الفواز وقائمته لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد لمدة أربع سنوات، وذلك خلال اجتماعها غير العادية الذي عقد اليوم بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

وفاز قصي الفواز بالتزكية بعد إعلان لجنة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين، حيث لم يكن هناك منافسين لقائمته التي ضمت نائب الرئيس لؤي السبيعي، وعضوية يزيد التويجري، والدكتور تركي العواد، والدكتور خالد الثبيتي، وتركي الحقيل، وأضواء العريفي، ورهام العنيزان، وعلي الشعيلان، وروجر درابر، وعمر باخشوين.

واستعرض الفواز في أعقاب تزكيته خطته لإدارة الاتحاد السعودي خلال المرحلة المقبلة التي حملت شعار ” إشراقة الكرة السعودية ” ، وتضمنت رؤيته مهمة تطوير كرة القدم السعودية والوصول بها إلى مستويات عالمية، موضحاً بأن رؤيته للاتحاد السعودي مستوحاة من رؤية المملكة 2030 التي تدعم أركانها ثلاث أعمدة هي وجود مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

وأكد الفواز بأن هناك عدد من التحديات التي تنتظرهم خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن طموحات برنامجه ترتكز على تحسين موقع المنتخب في تصنيف الفيفا، ورفع تصنيف الدوري السعودي ليكون من بين أفضل 10 دوريات في العالم، وزيادة عدد المدربين ورفع كفاءتهم، وتوسعة قاعدة ممارسي كرة القدم، وإيجاد كشافين متخصصين لاكتشاف المواهب، وزيادة عدد اللاعبين المحترفين في الخارج، ووضع برامج تدريبية لرفع كفاءة الحكم.

وأوضح قُصي الفواز أنهم ماضون لتحقيق كل تلك الأهداف بما تحمل من تحديات كبيرة وتفاصيل واسعة، بإيمان راسخ، وعزيمة كبيرة ليشهد الجميع إشراقة الكرة السعودية.