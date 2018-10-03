عموري يعتذر عن تصريحاته بخصوص سبب رحيله عن العين

ماجد محمد(صدى):

بعدما تسببت تصريحاته في إثارة الجدل، والهجوم عليه، قدم لاعب الهلال عمر عبدالرحمن ” عموري ” ، اليوم الأربعاء، اعتذاره لنادي العين الإماراتي.

وقال عموري : ” العين وإدارته وجماهيره في القلب ولا يمكن أن أقلل من نادي عملاق مثل البنفسجي الذي لن أنسى أفضاله علي، وأعتذر لهم عن إي اساءة فهمت في حديثي لقناة دبي ” .

وكان عموري قد اتهم في تصريحاته لقناة دبي ،رئيس نادي العين غانم الهاجري بأنه كان السبب الرئيسي في رحيله عن العين قائلا :” ‏غانم الهاجري كان ضدي ،وكان يبين للجماهير أنني سيء ، واستغربت من تغريدة غانم الهاجري أن المدرب لم يكن يرغب بتواجدي، وعندي محادثه مع زوران اخبرني فيها برغبته ببقائي “.

ومن جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ أن تصريحات عموري غير مقبولة مطالبًا إدارة الهلال باتخاذ اللازم لضبط هذه التصريحات.

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