تركي آل الشيخ يطلب اتخاذ اللازم نظير تجاوزات عموري ضد العين
علق رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، على التصريحات الأخيرة للاعب الهلال عمر عبدالرحمن ” عموري ” .
وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” غير مقبول ماصرح به اللاعب عمر عبدالرحمن “عموري ” في قناة دبي ،أرجو من إدارة الهلال اتخاذ اللازم لضبط هذه التصريحات، فليس مقبولا التجاوز على نادي العين الشقيق ” .
وكان عموري قد أدلى بتصريحات مثيرة للجدل حول أسباب رحيله من نادي العين الإماراتي ، حيث قال : ” كنت أتصل على نادي العين خلال فترة الستة شهور لأتحدث معهم عن تجديد عقدي وماكانوا يردون ” .
واتهم عموري في تصريحاته رئيس نادي العين غانم الهاجري بأنه كان السبب الرئيسي في رحيله عن العين قائلا :” غانم الهاجري كان ضدي ،وكان يبين للجماهير أنني سيء ، واستغربت من تغريدة غانم الهاجري أن المدرب لم يكن يرغب بتواجدي، وعندي محادثه مع زوران اخبرني فيها برغبته ببقائي “.
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اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1589 ] نشر منذ 1 ساعة
يا ابن الحلال انت ايش دخلك في الانديه واللاعبين خليك في شعلك يا اخي لاتخرب علينا رياضيتنا الله يصلحك
طيب انت رئيس هيئة الرياضه على العين والراس بس مانسم لك برضوا احنا كجماهير تدحلاتك الزايده الغير مبرره
طيب ايش فيها لاعب وابدأ وجهة نظره او رأيه او شيء بقلبه قاله
اذا هو كذب يقدر نادي العين او رجالاته الرد على التصريحات
انت مالك اي علاقه بالموضوع
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1589 ] نشر منذ 1 ساعة
معالي المستشار
انا اتوقع الشيء الحقيقي اللي مزعلك على العموري ومسوي انك مسكت عليه خط
هو لانه فضح احباب قلبك النصراويه
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 17 دقيقة
لاعب محترف ومنتقل الى الزعيم! ماذا تريد من الهلال بالضبط؟ شيل الزعيم من راسك وكفاية العبث بداية بالتدخل بكل صغيرة وكبيرة تخص اللاعبين وروئسا الأندية وتحديدآ الهلال؟!!! إقالة رئيس سامي + تسويق واعارة خريبين + التدخل في شؤون الغير!! عموري القناة إلي مسوية معاه المقابلة إماراتية والمقدم إماراتي فلماذا تقحم نفسك في موضوعه؟ هل لإرضاء الأصفرين أم حقد دفين على الزعيم ولعيبتة؟! وبأي حق تطالب بمعاقبة اللاعب عجيب أمرك يا عزيزي! دع الهلال في حاله ووالله كثر ما فرحنا بالتطور والتغييرات الجميلة لرياضتنا على كثر ما كرهتنا بمعشوقتنا ومتنفسنا الوحيد في مملكتنا الحبيبة! يرحم والديك كفاية كفاية راجع حساباتك وما هكذا تدار المسؤلية ولا الإداره فالإداره فن وإبداع ودراسة وخبرة يبو ناصر وليست خذوهم بالصوت…..الخ..*
الهلال ليس جدار قصير فخلفه رجالات وجمهور نصف الأرض لن يرحم أي شخص كان..
تقبل مروري✍💙🙋♂️