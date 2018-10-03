تركي آل الشيخ يطلب اتخاذ اللازم نظير تجاوزات عموري ضد العين

ماجد محمد(صدى):

علق رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، على التصريحات الأخيرة للاعب الهلال عمر عبدالرحمن ” عموري ” .

وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” غير مقبول ماصرح به اللاعب عمر عبدالرحمن “عموري ” في قناة دبي ،أرجو من إدارة الهلال اتخاذ اللازم لضبط هذه التصريحات، فليس مقبولا التجاوز على نادي العين الشقيق ” .

وكان عموري قد أدلى بتصريحات مثيرة للجدل حول أسباب رحيله من نادي العين الإماراتي ، حيث قال : ” ‏كنت أتصل على نادي العين خلال فترة الستة شهور لأتحدث معهم عن تجديد عقدي وماكانوا يردون ” .

واتهم عموري في تصريحاته رئيس نادي العين غانم الهاجري بأنه كان السبب الرئيسي في رحيله عن العين قائلا :” ‏غانم الهاجري كان ضدي ،وكان يبين للجماهير أنني سيء ، واستغربت من تغريدة غانم الهاجري أن المدرب لم يكن يرغب بتواجدي، وعندي محادثه مع زوران اخبرني فيها برغبته ببقائي “.

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