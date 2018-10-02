مدني الرياض يكشف تفاصيل حريق محطة كهرباء حي النفل

سعيد العجل(صدى):

أوضحت مديريه الدفاع المدني بمنطقة الرياض بأن غرفة التوجيه والتحكم بالإدارة العامه للدفاع المدني بمدينة الرياض تلقت بلاغ الساعة 00 : 15 من مساء الْيَوْم الاثنين حول نشوب حريق بمحطة لتحويل الطاقة الكهربائية بحي النفل ليتم فورا مباشرة البلاغ من قبل فرق الدفاع المدني حيث اتضح ان الحريق شمل محوّلين سعة

500 كيلو فولت و يحتوي المحول الواحد علي 125000 لتر من الزيت .

مما تطلب الأمر أجراءات فنية في عملية الأطفاء تمثلت في التأكد من فصل تيار الضغط العالي من الموقع لتحقيق درجة أمان لعملية الاخماد و المكافحه كما تم العمل على خفض درجة الحرارة المنبعثة بما يحقق درجة امان لدخول رجال الأطفاء للموقع . ثم مرحلة تبريد وعزل لشعلة الحريق . تلى ذلك تبريد مستمر لخزانات الزيت لخفض درجة الحرارة فيها الى ما دون درجة الأحتراق علما ان درجة الحرارة المتوقعة للزيت نتيجة الحريق وصلت الى ارقام عالية جداً يخشى معها من معاودة الحريق مما تطلب الأمر استمرار أعمال التبريد وماتزال مستمرة .

وفيما يتعلق بانقطاع التيار فان الشركة السعوديه للكهرباء عملت على اعادة التيار المنقطع لجميع الأحياء جميع الأحياء التي تضررت بالانقطاع جراء الحادث .

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