بالفيديو والصور.. حريق محول في محطة كهرباء بالرياض.. والخدمة لم تتأثر

محمد السعران(صدى):

نشب حريق في محول في إحدى محطات الكهرباء بالرياض، ولم تتأثر الخدمة الكهربائية، حيث على الفور باشر الدفاع المدني وفرق الصيانة بالشركة الحادث.

وأعلنت شركة الكهرباء في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عن اندلاع حريق في محول في إحدى محطات الكهرباء بالرياض، ولم تتأثر الخدمة الكهربائية.

وأوضحت ” السعودية للكهرباء ” قائلةً: ” نظرًا للحاجة لإطفاء الحريق وللحفاظ على السلامة فقد تم عزل المحطة والتطفئة الجزئية المؤقتة على بعض أجزاء من الأحياء المجاورة حتى استكمال الإطفاء، والبدء بالإعادة تدريجيًا. ”

وأضافت: ” لم ينتج عن الحريق إي إصابات بشرية – ولله الحمد – كما بدأت الخدمة الكهربائية بالعودة تدريجيًا للأجزاء التي تم عزلها من الأحياء المجاورة. ”