بالفيديو والصور.. حريق محول في محطة كهرباء بالرياض.. والخدمة لم تتأثر
نشب حريق في محول في إحدى محطات الكهرباء بالرياض، ولم تتأثر الخدمة الكهربائية، حيث على الفور باشر الدفاع المدني وفرق الصيانة بالشركة الحادث.
وأعلنت شركة الكهرباء في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عن اندلاع حريق في محول في إحدى محطات الكهرباء بالرياض، ولم تتأثر الخدمة الكهربائية.
وأوضحت ” السعودية للكهرباء ” قائلةً: ” نظرًا للحاجة لإطفاء الحريق وللحفاظ على السلامة فقد تم عزل المحطة والتطفئة الجزئية المؤقتة على بعض أجزاء من الأحياء المجاورة حتى استكمال الإطفاء، والبدء بالإعادة تدريجيًا. ”
وأضافت: ” لم ينتج عن الحريق إي إصابات بشرية – ولله الحمد – كما بدأت الخدمة الكهربائية بالعودة تدريجيًا للأجزاء التي تم عزلها من الأحياء المجاورة. ”
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 2 ساعتين
اتقوا الله..
شحيبر دق علي يخبرني ان الكهربا اتأطعت عنه.. وتقولوا الخدمه لم تتأثر..؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55101 ] نشر منذ 56 دقيقة
يادافع البلا ياكريم ,,
,, الحمد لله على سلامة الاجواد ,,
البنطلون الأحمر[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 54 دقيقة
كداب في أصل ويششك! شحيبر لو اتأطعيت عنه إككهربا هابءى يمدله سلك ويسرأها من عند اققيران زي ما بيعملوا كل المصريين! هاءاو ءاو ءاو!
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32274 ] نشر منذ 52 دقيقة
اهم شي سالمين والخدمات ملحوق عليها
مغرد[ عدد التعليقات: 2282 ] نشر منذ 46 دقيقة
شارع التربه بالرياض حى المونسيه له 7 اشهور بعض الا ناره طا فيه لم تتغير ياليت تصلحونها
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 19 دقيقة
ياشروال أحمر🤣..بلعأل ازا احترأت محطة كهربا.. يعني حتطفى الكهربا عن الحي الي تخدمه… لاكنك صائط ابتدائيه يا دهول…
هأأو بأصلك انت وشروال نبويه المنأط بتاعك
🤣🤣🤣🤣🤣
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 8 دقائق
يا قماعه انا اصلي من منطأت نقد من عندكم ..هاقرت لمزر وانا زوغير وعشان كدا تعلمت اللهقه بتاعتهم… دالوأتي معاي قرين كارد مزي… وكلها كم سنه وآخذ القنسيه واترشح لمقلس الشعب …
يعني بكون واصطه ليكم… فما حدش يخبص بالكلام معايا ..