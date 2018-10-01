محاكمة متهم لطعنه في السنة النبوية وانتقاده الصحابة

نايف السالم(صدى):

شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة في النظر بالدعوى المقامة من النيابة العامة ضد متهم ” سعودي الجنسية ” اتُهم بعدد من التهم.

وعن التهم التي وجهت إليه، هي الطعن في السنة النبوية ومصادر تلقيها، وانتقاده الصحابة رضي الله عنهم، وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وسب ولاة أمر هذه البلاد وهئية كبار العلماء ووصفهم بالتطرف.

كما تشمل الجرائم التي ارتكبها المتهم، إجراؤه للعديد من اللقاءات التلفزيونية مع صحف غربية ولقاءات مع قنوات معادية للمملكة، والتهجم من خلالها على ولاة أمر هذه البلاد، بالإضافة لإتهامه بالتحريض على التفجير في المدينة المنورة وتفجير الطائرات المدنية.