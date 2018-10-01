وزير المالية: لا نحتاج رولز رويس مدهون بالذهب ولكن كاميري تفي بالغرض

علي القحطاني (صدى):

تعكف وزارة المالية على استحداث إدارة جديدة تحت مسمى ” وحدة الشراء الاستراتيجي ” ، والتي تختص بشراء كافة المستلزمات التي تحتاجها الجهات الحكومية المختلفة؛ لترشيد الإنفاق الحكومي.

وأكد وزير المالية محمد الجدعان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأحد في مقر وزارة المالية بالرياض لإعلان البيان التمهيدي لموازنة الدولة لعام 2019، أن هذه الإدارة ستؤثر بشكل كبير في ترشيد الإنفاق الحكومي على المدى البعيد.

وأوضح ” الجدعان ” أنها ستعمل على توحيد المشتريات الحكومية التي يمكن توحيدها، فبدلاً من قيام كل جهة بشراء حاجاتها بشكل مستقل، ستقوم هذه الوحدة بتجميع حاجيات الجهات المختلفة وشرائها، وبذلك ستكون الكميات المطلوبة أكبر، وبالتالي تتعزز قدرتها في التفاوض على شرائها بأسعار منخفضة.

كما أشار إلى أن هذه الوحدة ستعمل على تحديد شروط أساسية للمشتريات الحكومية، قائلًا: ” نحن لا نحتاج رولز رويس مدهون بالذهب نحتاج إلى كاميري تفي بالغرض وأحيانًا كورولا تفي بالغرض وأكثر ” .