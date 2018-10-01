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آخر مستجدات واقعة غرق طالب بمسبح مدرسته في جدة

آخر مستجدات واقعة غرق طالب بمسبح مدرسته في جدة
نايف السالم(صدى):

استدعت النيابة العامة والد الطالب الذي لقي حتفه غرقًا في مسبح المدرسة النموذجية الأولى الابتدائية بجدة.

واستمعت النيابة إلى أقوال الأب، حول ما تعرض له ابنه وتم تحديد مطالبه وتوثيق إجاباته.

وكشف الأب عت عدم مرافقة ابنه أثناء قيام فريق الهلال الأحمر بنقله للمستشفى، مؤكدًا أن هذا يدل على تنصل إدارة المدرسة من واجبها ومسؤوليتها الأدبية والمعنوية والإنسانية.

واستدعت النيابة، أمس الأحد، للمرة الثانية مدرب السباحة والمنقذ الذي كان يباشر العمل وقت غرق الطالب في مسبح المدرسة، وجار التحقيق معه لكشف ملابسات غرق ابنه الفقيد.

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