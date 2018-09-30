المدرب غائب.. ما كشفته كاميرات مسبح مدرسة جدة وتفاصيل العثور على الطالب الغارق

نايف السالم(صدى):

كشفت أم الطالب الغارق بمسبح المدرسة النموذجية الأولى بجدة، عما أظهرته كاميرات المراقبة بالمدرسة.

وأكدت الأم أن ابنها لم يكن يراقبه أحد خلال حصة السباحة، لذا لم يلاحظه أحد عندما غرق، سوى أحد زملائه الذي افتقده بالصدفة وأصر على البحث عنه، الأمر الذي استغرق عدة دقائق، كان فيها ابنها أسفل المسبح غريقًا.

وقالت : ” ابني كان يلعب مع زملائه في المسبح، فيما مدربهم غائب، إذ ذهب لتحضير طلاب فصل آخر للحصة الجديدة، وترك الصغار وحدهم بلا رقابة، ليغرق ابني في الماء، ولم ينتبه لغرقه أحد من رفاقه الصغار ” .

وأشارت إلى أن الصدفة قادت زميله إلى أن يتفقده، إذ بحث عنه خارج المسبح فلم يجده، عندها توقع أن يكون داخل المسبح، ليتم اكتشاف الأمر أنه غريق أسفل الماء، لافتة إلى أن الكاميرات تؤكد ذلك.

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