نظام الأوسمة في المملكة وضوابط منحها

علي القحطاني (صدى):

بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- بمنح القاضي محمد بن عبدالله الجيراني، الذي اغتيل من قبل بعض العناصر الإرهابية وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، ننشر لكم تعريفًا بنظام الأوسمة في المملكة، وضوابط منحها.

وينص نظام الأوسمة في المملكة على:

منح الأوسمة بأوامر ملكية للملوك ورؤساء الدول والشخصيات المدنية والعسكرية الوطنية والأجنبية، تكريماً لهم، أو تقديراً لما قاموا به من أعمال.

ويتضمن نظام الأوسمة بالدرجة الأولى: قلادة بدر الكبرى، وقلادة الملك عبدالعزيز، الدرجة الثانية: وشاح الملك عبدالعزيز، ووشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، والدرجة الثالثة: وسام الملك عبدالعزيز، والدرجة الرابعة: وسام الملك سعود، ووسام الملك فيصل، ووسام الملك خالد، ووسام الملك فهد، ووسام الملك عبدالله.

وتعد قلادة بدر الكبرى وقلادة الملك عبدالعزيز، هما أرفع الأوسمة السعودية ولا تُمنحان إلا تكريماً للملوك ورؤساء الدول.

ويُمنح وشاح الملك عبدالعزيز، لأعضاء مجالس الوصاية على العرش أو من في مستواهم، أولياء العهد وأمراء الأسر المالكة، رؤساء مجالس الوزراء، رؤساء الهيئات النيابية ومن في درجتهم.

ويُمنح وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية للوزراء والسفراء السعوديين والأجانب ممن قدموا للدولة خدمات جليلة غير عادية.

بينما يشتمل وسام الملك عبدالعزيز على 5 درجات هي الممتازة والأولى والثانية، والثالثة، والرابعة، ويُمنح تقديراً لمن قدٍم خدمات كبرى للدولة أو لإحدى مؤسساتها، أو قام بخدمات أو أعمال ذات قيمة معنوية مهمة، أو قدّم تضحيات كبيرة.

ويُمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة لمن يُعيَّن وزيراً أو في مرتبة وزير ولمن يعيَّن سفيراً للمملكة في الخارج، ومن الدرجة الأولى لمن يعيَّن في المرتبة الممتازة أو ما يعادلها، ولمن يعيَّن عضواً في مجلس الشورى.

وأوسمة ملوك المملكة سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله ووسام الملك سلمان، أوسمة تقديرية، يشتمل كل منها على 3 درجات.

وتُمنح في اليوم الوطني لمن حققوا إنجازات كبيرة أو عملا استثنائيا مميزا، في مجالات الخدمة المدنية والقضاء، والاقتصاد وخدمة الإسلام، والمجال الدبلوماسي، والمجالات العسكرية والأمنية، وغيرها.

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