بأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح القاضي ” الجيراني ” وسام الملك عبدالعزيز

نايف السالم(صدى):

أصدر خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز، حفظه الله، أمراً ملكیاً بمنح القاضي محمد الجیراني الذي اغتیل من قبل بعض العناصر الإرھابیة » وسام الملك عبدالعزیز من الدرجة الأولى.

وقدم وزیر العدل الدكتور ولید الصمعاني الیوم وسام الملك عبدالعزیز لذوي الفقید، إنفاذاً للأمر الكریم.

و ثمن الصمعاني ھذه اللفتة الكریمة من لدن خادم الحرمین الشریفین والتي تأتي تكریماً للقاضي محمد الجیراني وتاریخھ القضائي المشرف، وامتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمین الشریفین.