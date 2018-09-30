أمانة جدة تعلن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الإدارية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت أمانة جدة، اليوم الاحد، عن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الإدارية المعلنة في الفترة 9 – 14 / 11 / 1439هـ.

وقالت أمانة جدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إنه يمكن معرفة أسماء المرشحين عبر الرابط التالي هنـــا..

وأكدت أمانة محافظة جدة أنھا دعت أكثر من متقدم/متقدمة لكل وظیفة لإجراء المقابلة الشخصیة، وفي حالة عدم اجتیاز المقابلة سیتم استبعاد طلب المتقدم/المتقدمة وترشیح الأعلى نقاط بشرط اجتیاز المقابلة الشخصیة.