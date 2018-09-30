تعيين عبد العزيز الجليل نائبا لرئيس النصر

نواف السالم(صدى):

كشف رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، اليوم الأحد، عن تعيين عبدالعزيز بن جليل الجليل، نائبًا لرئيس نادي النصر؛ خلفًا لعبد اللطيف آل الشيخ.

وأوضح ” آل الشيخ ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” إن: ” تمّت الموافقة بشأن ما رفعه أخي سعود السويلم؛ بتعيين عبدالعزيز بن جليل الجليل؛ نائباً لرئيس نادي النصر، بعد استقالة عبداللطيف آل الشيخ؛ كل التوفيق للنصر وإدارته .. قواكم الله. ”

ومن جانبه، ثمن رئيس مجلس إدارة نادي النصر الجهود التي بذلها عبد اللطيف آل الشيخ والدعم الذي قدمه خلال فترة عمله كنائب لرئيس النادي؛ مؤكدًا بأنه سيبقى داعمًا لمسيرة العالمي؛ متمنيًا التوفيق لعبد العزيز الجليل لتقديم كل ما يخدم النادي.

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