لظروفه الخاصة.. نائب رئيس نادي النصر يتقدم باستقالته

نواف السالم(صدى):

أعلنت مصادر، اليوم الأحد، أن عبد اللطيف آل الشيخ نائب رئيس نادي النصر ،تقدم باستقالته من منصبه لظروفه الخاصة.

وقبل سعود آل سويلم رئيس نادي النصر،الاستقالة، مقدمًا له شكره على كل الدعم الذي قدمه في الفترة الماضية.