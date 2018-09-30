لظروفه الخاصة.. نائب رئيس نادي النصر يتقدم باستقالته
أعلنت مصادر، اليوم الأحد، أن عبد اللطيف آل الشيخ نائب رئيس نادي النصر ،تقدم باستقالته من منصبه لظروفه الخاصة.
وقبل سعود آل سويلم رئيس نادي النصر،الاستقالة، مقدمًا له شكره على كل الدعم الذي قدمه في الفترة الماضية.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 905 ] نشر منذ 1 ساعة
موفق في حياته
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 38 دقيقة
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
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