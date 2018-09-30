  • الأحد 30

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. لظروفه الخاصة.. نائب رئيس نادي النصر يتقدم باستقالته

لظروفه الخاصة.. نائب رئيس نادي النصر يتقدم باستقالته

لظروفه الخاصة.. نائب رئيس نادي النصر يتقدم باستقالته
نواف السالم(صدى):

أعلنت مصادر، اليوم الأحد، أن عبد اللطيف آل الشيخ نائب رئيس نادي النصر ،تقدم باستقالته من منصبه لظروفه الخاصة.

وقبل سعود آل سويلم رئيس نادي النصر،الاستقالة، مقدمًا له شكره على كل الدعم الذي قدمه في الفترة الماضية.


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 905 ] نشر منذ 1 ساعة

موفق في حياته

[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 38 دقيقة

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *