أول تصريح لعادل عزت عقب ترشيحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

طلال الغامدي(صدى):

أكد عادل عزت الرئيس السابق لاتحاد القدم السعودي، عقب ترشيحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن الاتحاد سبق وسمح للأندية باللعب في مسابقات دوري خارج بلادها.

واستشهد عزت بعدة أمثلة ،حيث أن فريق ويلنجتون النيوزلندي يشارك في الدوري الأسترالي وفريق نيجاتا -الرديف- الياباني يشارك في الدوري السنغافوري وفريق بروني دي بي يشارك في الدوري السنغافوري، بحسب الرياضية.

وأشار إلى أن قضية المقاعد الآسيوية لن تكون عائقًا، لأن المقعد للدولة، قائلا: ” قبل بضع سنين الفريق الياباني حصل على المركز الأول في الدوري السنغافوري و هذا لم يؤثر على عدد المقاعد ” .

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المقرر عقدها بالسادس من أبريل المقبل 2019 في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

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