تركي آل الشيخ يوجه بدعم ملف عادل عزت لرئاسة الاتحاد الآسيوي

نواف السالم(صدى):

وجه معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ ،بتقديم الدعم الكامل لملف مرشح المملكة العربية السعودية ،عادل بن محمد عزت لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الانتخابات المقبلة.

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المقرر عقدها بالسادس من أبريل المقبل 2019 في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وكانت مصادر قد أوضحت أن عزت بدأ في تجهيز ملفه الانتخابي منذ استقالته من رئاسة اتحاد القدم، في اغسطس الماضي.