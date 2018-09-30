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بالفيديو.. مندوبة المملكة لدى الأمم المتحدة تجلد قطر

بالفيديو.. مندوبة المملكة لدى الأمم المتحدة تجلد قطر
واشنطن(صدى):

استنكرت مندوبة المملكة لدى الأمم المتحدة، تعقيب قطر على كلمة وزير الخارجية ،عادل الجبير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حينما قال: ” إن ممارسات قطر جعلت مقاطعتها خيارا لا مفر منه، بسبب دعمها للإرهاب، وإيواء المتطرفين، ونشر الكراهية في إعلامها ” .

وقالت المندوبة خلال مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة : ” إن قطر منذ منتصف التسعينيات تدعم الأصوليين، وتقوم بتحريض الشعوب منذ عقدين وهي مقر لقيادات الإخوان المسلمين والجماعات التي ولدت جماعات أخرى مثل ” التكفير والهجرة ” و ” القاعدة ” و ” جبهة النصرة ” .

وتابعت : ” أن الدوحة سمحت لقيادات دينية متطرفة بالظهور على شاشات التلفزيون لتبرير التفجيرات الانتحارية ” .

واتهمت مندوبة المملكة العربية السعودية قطر، بدعم منشقين في السعودية والإمارات والبحرين والكويت، لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 55008 ] نشر منذ 2 ساعتين

احسنت ِ لافوض فوك ِ ,,

,, اعطيهم على مشمهم ، لابارك الله فيهم ,,

[ عدد التعليقات: 19989 ] نشر منذ 2 ساعتين

قطر تتبع المقوله اللي تقول ان اردت ان تكون مشهور فأفعل المنكرات وجاهر بها

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