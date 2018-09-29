بالفيديو.. الهلال الأحمر: نضطر إلى الاستعانة بالعناصر الأجنبية لكن عددهم قليل

عادل الحربي(صدى):

علَّق فهد الحازمي، مدير عام الإعلام والعلاقات العامة بهيئة الهلال الأحمر، على وجود عدد كبير من العاطلين عن العمل من خريجي طب الطوارئ.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” يا هلا ” ، مساء اليوم، أن هناك احتياج فعلي كبير لخريجي طب الطوارئ، وفي ظل الطلب الواسع على الخدمات الإسعافية حيث وصلت المراكز الإسعافية على مستوى المملكة أكثر من 400 مركز.

وأضاف أن عدد المتقدمين لوظائف الهلال الأحمر يبلغ 2750 متقدم، ويكون عدد المقبولين ومتوفر لديهم شروط الوظيفة هم 1950، فيما يكون عدد المجتازين للاختبارات 142 خريجاً فقط.

وأشار إلى أن الهيئة تضطر إلى الاستعانة بالعنصر الأجنبي لشغل الوظائف بعقود مؤقتة، مؤكدًا أن عددهم لا يتجاوز المئات في المراكز على مستوى المملكة.

فهد الحازمي – مدير عام الإعلام والعلاقات العامة بهيئة الهلال الأحمر السعودي

نعم، هناك احتياج فعلي كبير لخريجي طب الطوارئ، لكن عدد المجتازين لاختباراتنا 142 خريجا فقط من إجمالي 2750 متقدم!#خريجي_الطوارئ_في_ياهلا pic.twitter.com/5wyM8BOI6S — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 29, 2018

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