” السلمان ” لـ أهالي المطلوبين بالقطيف: حثوا أبنائكم على تسليم أنفسهم
انخفضت أعداد المطلوبين أمنيًا في محافظة القطيف الواردة أسماؤهم في قائمتي الداخلية المعلنة منذ 2011، بعد وفاة 8 مطلوبين منهم 7 في مواجهات أمنية، وقتل الثامن في تبادل إطلاق نار مع مجهولين، والذي نشرته ” صدى ” بعنوان ” بعد مقتل آل زايد والعلوان.. انخفاض أعداد المطلوبين أمنيا في القطيف ” .
وفي هذا السياق، دعا منصور السلمان، إمام وخطيب جامع العمارة الجش التابعة لمحافظة القطيف، أهالي المطلوبين أمنيًّا لدفع أبنائهم لتسليم أنفسهم للجهات الأمنية؛ حقنًا للدماء.
وعن ذلك، قال ” السلمان ” : ” إن المملكة لطالما منحت المطلوبين الكثير من الفرص لتسليم أنفسهم، واستغلال الفرصة المتاحة لهم من قِبل القيادة الرشيدة. ”
يأتي ذلك على خلفية إعلان وزارة الداخلية عن مقـتل 3 مطلوبين في منزل بالقطيف؛ بعد مقاومتهم رجال الأمن في أثناء القبض عليهم أمس الأول الخميس.
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بعد مقتل آل زايد والعلوان.. إنخفاض أعداد المطلوبين أمنيا في القطيف
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19966 ] نشر منذ 1 ساعة
المفروض ان يبادر الاهالي الى تسليم ابنائهم لرجال الامن ومن ثبت براءته سيخرج ويعود لاهله سالما وهذا افضل بكثير من مساعدتهم على التخفي لان النهايه محسومه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54954 ] نشر منذ 22 دقيقة
هذا هو الواجب ,,
,, هذا وإلا ……………. .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32092 ] نشر منذ 9 دقائق
الله يكفينا شره ذا كان فوق راسه كفن