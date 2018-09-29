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” السلمان ” لـ أهالي المطلوبين بالقطيف: حثوا أبنائكم على تسليم أنفسهم

” السلمان ” لـ أهالي المطلوبين بالقطيف: حثوا أبنائكم على تسليم أنفسهم
نايف السالم(صدى):

انخفضت أعداد المطلوبين أمنيًا في محافظة القطيف الواردة أسماؤهم في قائمتي الداخلية المعلنة منذ 2011، بعد وفاة 8 مطلوبين منهم 7 في مواجهات أمنية، وقتل الثامن في تبادل إطلاق نار مع مجهولين، والذي نشرته ” صدى ” بعنوان ” بعد مقتل آل زايد والعلوان.. انخفاض أعداد المطلوبين أمنيا في القطيف ” .

وفي هذا السياق، دعا منصور السلمان، إمام وخطيب جامع العمارة الجش التابعة لمحافظة القطيف، أهالي المطلوبين أمنيًّا لدفع أبنائهم لتسليم أنفسهم للجهات الأمنية؛ حقنًا للدماء.

وعن ذلك، قال ” السلمان ” : ” إن المملكة لطالما منحت المطلوبين الكثير من الفرص لتسليم أنفسهم، واستغلال الفرصة المتاحة لهم من قِبل القيادة الرشيدة. ”

يأتي ذلك على خلفية إعلان وزارة الداخلية عن مقـتل 3 مطلوبين في منزل بالقطيف؛ بعد مقاومتهم رجال الأمن في أثناء القبض عليهم أمس الأول الخميس.

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 19966 ] نشر منذ 1 ساعة

المفروض ان يبادر الاهالي الى تسليم ابنائهم لرجال الامن ومن ثبت براءته سيخرج ويعود لاهله سالما وهذا افضل بكثير من مساعدتهم على التخفي لان النهايه محسومه

[ عدد التعليقات: 54954 ] نشر منذ 22 دقيقة

هذا هو الواجب ,,

,, هذا وإلا ……………. .

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