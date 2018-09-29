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بعد مقتل آل زايد والعلوان.. إنخفاض أعداد المطلوبين أمنيا في القطيف

بعد مقتل آل زايد والعلوان.. إنخفاض أعداد المطلوبين أمنيا في القطيف
نايف السالم(صدى):

انخفضت أعداد المطلوبين أمنيًا في محافظة القطيف الواردة أسماؤهم في قائمتي الداخلية المعلنة منذ 2011، بعد وفاة 8 مطلوبين منهم 7 في مواجهات أمنية، وقتل الثامن في تبادل إطلاق نار مع مجهولين.

وتقلص المطلوبين أمنيًا بالمحافظة، الـ23 مطلوبا الخاصة بمثيري الشغب، والـ9 الإرهابيين إلى 6 مطلوبين من 32 مطلوباً بعد مقتل محمد حسن أحمد آل زايد، ومفيد حمزة بن علي العلوان؛ فيمى بلغ عدد الموقوفين من القائمتين 9 مطلوبين.

ولا يزال البحث جاريًا عن 6، منهم 5 على قائمة الـ9؛ فيما سلم 7 مطلوبين من قائمة الـ23 أنفسهم للجهات الأمنية، وتم إطلاق سراح 4 منهم في ما بعد؛ بينما تقلص عدد الإرهابيين في قائمة الـ9 إلى 6 بعد مقتل المطلوبين جعفر بن حسن مكي المبيريك، وحسن محمود علي عبدالله، فاضل عبدالله محمد آل حمادة، إضافة إلى مقتل المطلوب مفيد حمزة علي العلوان، مساء الأربعاء الماضي.


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