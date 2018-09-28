22 ألف فرصة وظيفية يوفرها مشروع ” أمالا “

عادل الحربي(صدى):

كشف الدكتور عبدالله المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن مشروع ” أمالا ” الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة، يوفر قرابة 22 ألف فرصة وظيفية، بقطاعات ” الضيافة، السياحة، الترفيه، التجزئة ” ، بالإضافة لخلق عدد من الفرص الاستثمارية في مجالي ” الإنشاءات، والصناعات الفرعية ” .

وأوضح عضو لجنة المقاولات السابق بغرفة الشرقية محمد برمان، أن الموقع الجغرافي لـ ” أمالا ” يوفر أجواء مثالية ويمتاز بمناخ معتدل على مدار العام، كما يحتل موقعًا مركزيا بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

حيث أشار إلى أن المشروع سيسهم في الارتقاء بمفهوم السياحة إلى مستوى غير مسبوق، خاصة وأنها تمتاز بتنوع عروضها التراثية والطبيعية؛ وهو الأمر الذي يُتيح للسياح زيارة المواقع التاريخية مثل ” مدائن صالح، العلا ” ، واستكشاف الشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر.

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