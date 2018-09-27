من هو نيكولاس نيبلز .. الرئيس التنفيذي لـ ” أمالا ” ؟

علي القحطاني (صدى):

أعلن صندوق الاستثمارات العامة ـ الصندوق السيادي للمملكة ـ عن إطلاق ” أمالا ” الوجهة السياحية فائقة الفخامة على ساحل البحر الأحمر، والذي أشارت إليه ” صدى ” بعنوان ” صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق ” أمالا ” لتكون الوجهة الرائدة لسياحة النقاهة عالميًا ” .

وفي ذات السياق، عين الصندوق نيكولاس نيبلز في منصب الرئيس التنفيذي للمشروع، ويحمل ” نيبلز ” درجة الماجستير في الإدارة من جامعة ” كورنيل ” مدرسة جونسون للدارسات العليا، كلية إدارة الفنادق.

وعن ” نيبلز ” فلديه خبرة رفيعة في تطوير وتشغيل الفنادق من فئة الخمس نجوم والمنتجعات المتكاملة ذات الاستخدامات المتعددة، ومراكز البيع بالتجزئة والمرافق الرياضية والممتلكات السكنية.

أما فيما يتعلق بالمناصب التي قام ” نيكولاس ” بشغلها، فتولى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، ونائب الرئيس التنفيذي للعمليات والتطوير لشركات المنتجعات المتكاملة الرائدة في ” الولايات المتحدة الأمريكية والصين وفيتنام. ”

واستطاع ” نيكولاس ” خلال فترة عمله من إكمال 17 مشروعًا جديدًا، وشغل محفظة تضم أكثر من 30 منتجعًا لشركة ” Caesar Entertainment ” ، كما يُعتبر أحد كبار المسؤولين التنفيذيين من الولايات المتحدة الأمريكية الذين تسلموا دورًا قياديًا في التطوير في ” ماكاو ” بالصين خلال عام 2006.