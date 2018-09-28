  • الجمعة 28

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بعد واقعة غرق طالب في جدة.. قرار بإغلاق مسبح المدرسة بشكل نهائي

بعد واقعة غرق طالب في جدة.. قرار بإغلاق مسبح المدرسة بشكل نهائي

بعد واقعة غرق طالب في جدة.. قرار بإغلاق مسبح المدرسة بشكل نهائي
نايف السالم(صدى):

على خلفية واقعة غرق طالب، بمسبح مدرسته بجدة، قررت لجنة رباعية مكونة من إدارة المتابعة الإدارية ،وإدارة الأمن والسلامة ،ومكتب التعليم بوسط جدة إلى جانب الجهات الأمنية المختصة، إغلاق المسبح في المدرسة فورا وبشكل نهائي.

ومن جانبه أكد حمود صقيران المتحدث الرسمي باسم تعليم جدة أن مهام المدرب المعتمد للسباحة بالمدرسة هي الإشراف على الطلاب أثناء حصة السباحة ومراقبتهم والتدخل عند أي طارئ.

إقرأ أيضًا:

” كنت أمني نفسي بمستقبل زاهر له ” ..والد الطالب الغارق بمسبح مدرسته يروي تفاصيل تلقيه للخبر


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 19939 ] نشر منذ 2 ساعتين

الغريب وجود بركة سباحه في المدرسه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *