بعد واقعة غرق طالب في جدة.. قرار بإغلاق مسبح المدرسة بشكل نهائي

نايف السالم(صدى):

على خلفية واقعة غرق طالب، بمسبح مدرسته بجدة، قررت لجنة رباعية مكونة من إدارة المتابعة الإدارية ،وإدارة الأمن والسلامة ،ومكتب التعليم بوسط جدة إلى جانب الجهات الأمنية المختصة، إغلاق المسبح في المدرسة فورا وبشكل نهائي.

ومن جانبه أكد حمود صقيران المتحدث الرسمي باسم تعليم جدة أن مهام المدرب المعتمد للسباحة بالمدرسة هي الإشراف على الطلاب أثناء حصة السباحة ومراقبتهم والتدخل عند أي طارئ.

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