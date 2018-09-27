” كنت أمني نفسي بمستقبل زاهر له ” ..والد الطالب الغارق بمسبح مدرسته يروي تفاصيل تلقيه للخبر

نايف السالم(صدى):

روى والد الطالب الذي لقي مصرعه غرقًا بحمام السباحة في مدرسته بجدة، أمس الأربعاء، تفاصيل تلقيه للخبر المفجع.

وقال الأب : ” فقدت محمد بعدما كنت أمني نفسي بمستقبل زاهر له، لأن هواية تعلم السباحة كانت تمثل قمة السعادة له ” .

وأوضح الأب أنه تلقى خبر وفاة ابنه بعد مضي نحو نصف ساعة على الحادثة، قائلا : ” اتصل بي أحد أقاربي الذي يعمل في المدرسة، ليخبرني بأن ابني تعرض لحادثة، ونقل إلى مستشفى خاص في حي الرويس، وطلب مني الحضور ” .

وتابع : ” عندها جالت في خاطري كل الوساوس التي حاولت أن أنحيها جانبا، لكنها حضرت فور وصولي لبوابة المدرسة، إذ أخبروني أن ابني محمد توفي غرقا في المسبح ” .

وشدد الأب على عدم تنازله عن حقه حتى يظهر المخطئ، ايحمي بقية الطلاب من الإهمال.

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