” كنت أمني نفسي بمستقبل زاهر له ” ..والد الطالب الغارق بمسبح مدرسته يروي تفاصيل تلقيه للخبر
روى والد الطالب الذي لقي مصرعه غرقًا بحمام السباحة في مدرسته بجدة، أمس الأربعاء، تفاصيل تلقيه للخبر المفجع.
وقال الأب : ” فقدت محمد بعدما كنت أمني نفسي بمستقبل زاهر له، لأن هواية تعلم السباحة كانت تمثل قمة السعادة له ” .
وأوضح الأب أنه تلقى خبر وفاة ابنه بعد مضي نحو نصف ساعة على الحادثة، قائلا : ” اتصل بي أحد أقاربي الذي يعمل في المدرسة، ليخبرني بأن ابني تعرض لحادثة، ونقل إلى مستشفى خاص في حي الرويس، وطلب مني الحضور ” .
وتابع : ” عندها جالت في خاطري كل الوساوس التي حاولت أن أنحيها جانبا، لكنها حضرت فور وصولي لبوابة المدرسة، إذ أخبروني أن ابني محمد توفي غرقا في المسبح ” .
وشدد الأب على عدم تنازله عن حقه حتى يظهر المخطئ، ايحمي بقية الطلاب من الإهمال.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54818 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحم ابنه ويحسن عزاء الوالد وكافة العايله ,, آمين ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19918 ] نشر منذ 1 ساعة
غريبه حوض سباحه في المدرسه