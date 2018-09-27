مسكة الزفاف المغلفة بالشماغ تثير الجدل بكرنفال الرس.. والعروس تخفيه

حمود العنزي(صدى):

قامت فتاة بتغليف مسكة زفافها بـ ” شماغ ” والدها المتوفي، لتلقى بعد ذلك صورة مسكة زفافها رواجًا كبيرًا؛ دفع الكثير من زوار كرنفال الرس على جناحها الذي تشارك به فعاليات اليوم الوطني 88، والمخصص لذكرى شهداء الواجب.

وعن ذلك، قالت الفتاة: ” لم أرغب أن يتم التركيز على هذه المسكة التي أثارت جدلاً واسعًا في تعليقات المغردين على تويتر، خصوصًا في مناسبة وطنية ” .

وأضافت: ” أراد الكثير من الأشخاص رؤية هذه المسكة التي أخفيتها؛ حتى لا ينصرف الزوار عن المناسبة الحقيقية والمتمثلة في الاحتفاء بأبناء الشهداء وأسرهم ” .

من الجدير بالذكر أن الفتاة صاحبة مسكة الزفاف المغلفة بـ ” الشماغ ” ، تعمل مساعدة مدير مكتب وفاء لرعاية أبناء شهداء ‏الواجب وأبناء منسوبي التعليم المتوفين بإدارة تعليم الرس، وقامت بالمشاركة على حسابها الخاص في هذا الكرنفال عبر جناحها بعبارات ‏لافتة للزوار، وعرض مرئي يحكي بطولات الجنود ومواقفهم الشجاعة دفاعا عن الدين والوطن.

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