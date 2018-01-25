عروس تغلف باقة زواجها بشماغ والدها المتوفى

حامد العمري(صدى):

عبّرت عروس في يوم زفافها عن حبها لوالدها المتوفى بطريقتها الخاصة، بعدما حرصت على تغليف باقة الزواج بـ”شماغه” الذي كان يضعه قبل الوفاة ووجهت له رسالة عليها.

وأظهرت صورة نشرتها إحدى صديقات العروس على موقع التواصل الاجتماعي، باقة الزواج ويحيطها الورود وتم ربطها بأسفل شماغ، كما كُتب عليها كلمات تعبّر عن وفاء العروس لوالدها حتى بعد وفاته.

بدورها روت العروس وتدعى “مشاعل” وفقاً لـ”عكاظ”، قصة تلك الباقة وسببها، مبينةً أنها قررت الزواج بعد مرور عامين على وفاة والدها بعدما كانت ترفض الزواج والوظيفة في حياته للبقاء بجواره لحاجته لذلك.

وأضافت أن علاقة خاصة من الحب ربطتهما سوياً ، جعلتها تفكر وهي تجمع أغراضها من منزل والدها للانتقال إلى منزل زوجها في الاحتفاظ بذكراه من خلال شماغه واستحضار وجوده بتغليف باقة الزواج بهذا الشماغ.