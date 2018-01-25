عروس تغلف باقة زواجها بشماغ والدها المتوفى
عبّرت عروس في يوم زفافها عن حبها لوالدها المتوفى بطريقتها الخاصة، بعدما حرصت على تغليف باقة الزواج بـ”شماغه” الذي كان يضعه قبل الوفاة ووجهت له رسالة عليها.
وأظهرت صورة نشرتها إحدى صديقات العروس على موقع التواصل الاجتماعي، باقة الزواج ويحيطها الورود وتم ربطها بأسفل شماغ، كما كُتب عليها كلمات تعبّر عن وفاء العروس لوالدها حتى بعد وفاته.
بدورها روت العروس وتدعى “مشاعل” وفقاً لـ”عكاظ”، قصة تلك الباقة وسببها، مبينةً أنها قررت الزواج بعد مرور عامين على وفاة والدها بعدما كانت ترفض الزواج والوظيفة في حياته للبقاء بجواره لحاجته لذلك.
وأضافت أن علاقة خاصة من الحب ربطتهما سوياً ، جعلتها تفكر وهي تجمع أغراضها من منزل والدها للانتقال إلى منزل زوجها في الاحتفاظ بذكراه من خلال شماغه واستحضار وجوده بتغليف باقة الزواج بهذا الشماغ.
الصقر الجارح[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله يرحمه ويوفقها في زواجها ويرزقها الذرية الصالحة
مقلب[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يوفقك دنيا واخره
وارفع يدي واضرب تحيه لكل بنت وشاب
يحترمون ويقدرون والديهم ,, ولكم من القلب دعوة
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3343 ] نشر منذ 28 دقيقة
آهـ واله الصورة مرره مؤثرة
وخاصة حطاه شماغ ابوها احمر ع المزهرية
والكتابه خواطر معبرهـ من قلب مجروح وصادق
الله يسعد قلبك يارب
نعم البر كثر الله من امثالك يا شيخة
تلاقين البر ان شاء الله في اولادك يارب
يا أصيله معدنك ذهب واصيل والله
رحمه الله
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3343 ] نشر منذ 27 دقيقة
آهـ والله الصورة مرره مؤثرة
وخاصة حاطة شماغ ابوها احمر ع المزهرية
والكتابه خواطر معبرهـ من قلب مجروح وصادق
الله يسعد قلبك يارب
نعم البر كثر الله من امثالك يا شيخة
تلاقين البر ان شاء الله في اولادك يارب
يا أصيله معدنك ذهب واصيل والله
رحمه الله
كان زمان[ عدد التعليقات: 2351 ] نشر منذ 17 دقيقة
أبشري ببر أبنائك ..أن شاء الله ..
كما تدين تُدان ..
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2255 ] نشر منذ 17 دقيقة
الوفاء لاهل الوفاء واجب
كم من فرح تحضره ووجهك مبتسم وقلبك باكي
كم من فرح تحضره ويحضره العشرات وتتمنى حضور شخص غائب او متوفى يغنيك عن كل من حضر
كم من فرح منَاك ابوك اخوك امك بمشاركتك إياه وانه سوف يفعل المستجيل ليرضيك بمشاركتك إياه -وفجأه لاتجده بجانبك-
كم من فرح تدخله وتخرج منه وقلبك في المقبره وجسدك حاضر الفرح-وقلبك يدعو بالرحمه ولسانك يرد على من يبارك لك بالفرح
ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3343 ] نشر منذ 3 دقائق
امي ست الحبايب ماتت رحمها الله
اظلمت وسودت الدنيا بوجهي حيل والله
باقي عندي فانوس ينير يضيئ درب حياتي هو بابا
ابي اقبل يديك وقدميك ولن اوفيك صفر من حقك
واعطيك عمري وقطع لحمي وعظمي وانا مقصر معك
الله يعلم اتمنى انا اموت ولا انت
فديتك يا افضل أب في العالم انته
همسه كلمات اغنية قديمة جداً جداً
للفنان الشعبي بدر الحبيش يوم وفات ابوهـ رحمه الله
آمل ان تنال ع إعجابكم جميعاً
كلمات اغنية مرحوم ياللي غناء بدر الحبيش
كلمات الاغنية
مرحوم ياللي في ثرى العود مدفون … مسكنك في جنات مستوسعاتي
أناأشهد إني عقب موتتك مغبون … ياليت جتني قبل مدري وفاتي
صحيح كل الخلق سنه يموتون … لاشك أبوي اللي ينور حياتي
لاعادها الله يوم جوني يعزون … كني ملطم فوق وجهي بجواتي
جيت والبنات بداخل البيت يبكون … قالوا توفى أبوك قلت ويش السواتي
عقبك ثلاثه هم على الأرض يمشون … مايوصلونك لو أخوي وخواتي
لاشك ذا أمر دبره خالق الكون … وأنا مالي جدا كود الدعاء في صلاتي