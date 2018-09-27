بالفيديو.. الجبير تعليقًا على تدخلات كندا: ” هل نحن جمهورية موز! “
علق وزير الخارجية عادل الجبير ، على محاولات كندا للتدخل في شؤون المملكة خلال كلمته أمام مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، أمس الأربعاء.
وقال الجبير : ” يمكنكم انتقادنا حول حقوق الإنسان، الولايات المتحدة الأمريكية تفعل ذلك والاتحاد الأوروبي والفرنسيون والألمان، هذا حقكم ويمكنكم الجلوس معنا والتحدث حول ذلك ” .
وتابع : ” لكن المطالبة بإطلاق السراح الفوري، ماذا تظنون هل نحن جمهورية الموز؟ ” .
ويعد مصطلح ” جمهورية الموز ” مصطلحًا سياسيًا ساخرًا ،يطلق على الدولة الصغيرة غير المستقرة سياسياً نتيجة للهيمنة على اقتصادها من خلال السيطرة عليها من قبل رأس المال الأجنبي.
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