الجبير: اتهام المملكة بهجوم الأحواز ” مضحك ” و إيران الممول الأكبر للإرهاب

علي القحطاني(صدى):

أكد عادل الجبير، وزير الخارجية، على أن الاتهامات الإيرانية لبلاده بانها وراء الهجوم الإرهابي على المسيرة العسكرية والمدنيين في الأحواز ” سخيفة ومضحكة ” .

وقال الجبير في مقابلة مع شبكة ” سي إن إن ” الأمريكية: النظام الإيراني يكذب دائمًا، ويواجه أوضاعًا صعبة داخليًّا، وردة فعله عادة ما كانت وحشية ضد شعبه.. ففي كل مرة يواجهون فيها مشكلة داخلية يوجهون أصابع الاتهام إلى غيرهم، كما اتهمونا بمسؤولية الوضع الاقتصادي المأساوي في حين أنه كان سوء إدارة من قادتهم.

وأضاف ” الجبير ” : اتهموا أناسًا من الخارج في الثورات التي وقعت عام 2009 بعد أن زور النظام الإيراني الانتخابات للسماح لأحمدي نجاد بالحكم لفترة رئاسية ثانية، ويتهمون الآخرين بمشاكلهم الخاصة في حين أنهم هم من يتدخل في شؤون الدول الأخرى.