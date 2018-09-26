” آل الشيخ ” يثير التساؤلات بتدوينة: من اللحظة ذي الوجه الثاني.. ثاني
أثارت تدوينة تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تساؤلات البعض خاصة أنه لم يوضح المقصود بها.
حيث كتب ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” من اللحظة ذي الوجه الثاني.. ثااااااني ” ، دون شرح التغريدة أو المقصود بها.
يُذكر أن تركي آل الشيخ كان قد أعلن أمس الثلاثاء، عن انسحابه رسميًا من الاستثمار الرياضي في مصر، وبيع عقود لاعبي فريق ” بيراميدز ” الذي يملكه.
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مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 473 ] نشر منذ 19 دقيقة
هذا اللي خايفين منه خذااها بامر شخصي والرجل راح يستخدم سلطته على امور شخصيه واهداف شخصيه وراح ينتقم ويستغل السلطه اللي بيده
مادري كيف الحكومه تاركه هذا الشخص على رأس الهرم ,…؟؟؟
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 9 دقائق
لاحول ولا قوة الا بالله.
لالالالالالالا