” آل الشيخ ” يثير التساؤلات بتدوينة: من اللحظة ذي الوجه الثاني.. ثاني

ماجد محمد(صدى):

أثارت تدوينة تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تساؤلات البعض خاصة أنه لم يوضح المقصود بها.

حيث كتب ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” من اللحظة ذي الوجه الثاني.. ثااااااني ” ، دون شرح التغريدة أو المقصود بها.

يُذكر أن تركي آل الشيخ كان قد أعلن أمس الثلاثاء، عن انسحابه رسميًا من الاستثمار الرياضي في مصر، وبيع عقود لاعبي فريق ” بيراميدز ” الذي يملكه.

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