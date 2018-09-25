بالفيديو.. انسحاب تركي آل الشيخ من الاستثمار في مصر رسميًا

طلال الغامدي(صدى):

أعلن الإعلامي والمعلق الرياضي المصري مدحت شلبي ،انسحاب رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ من الاستثمار في مصر.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن خلال الساعات القليلة الماضية، عن نيته في إنهاء جميع استثماراته في مصر، من خلال تدوينة له بموقع ” فيسبوك ” .