بالفيديو.. انسحاب تركي آل الشيخ من الاستثمار في مصر رسميًا
أعلن الإعلامي والمعلق الرياضي المصري مدحت شلبي ،انسحاب رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ من الاستثمار في مصر.
وكان تركي آل الشيخ قد أعلن خلال الساعات القليلة الماضية، عن نيته في إنهاء جميع استثماراته في مصر، من خلال تدوينة له بموقع ” فيسبوك ” .
بالفيديو: رسمياً.. المستشار تركي آل الشيخ يقرر الإنسحاب من الإستثمار الرياضي في #مصر pic.twitter.com/0Gn2VDjUXr
— نجران اليوم (@NajranToday) September 25, 2018
عبدالله[ عدد التعليقات: 1052 ] نشر منذ 2 ساعتين
احسن! خل الناس في حالهم!
ولكن المشكلة انه يتخذ قرارات الاتحاد السعودي والاتحاد العربي بناءا على مزاجه الشخصي.
يعني الان راح يلغي مباراة السوبر السعودي المصري (بالنسبة لي ما تفرق بـ هلله). وراح يلغي جلب محترفين من مصر وكل هذا لانه هو زعل.
يعني الرجل يتخذ قرارات تخص الاتحاد السعودي والأندية السعودية حسب ما يزعل او يرضى واللي تدفع ميزانيتها الدولة! حتى ابو خطط مدروسة ما عمل كذا
شالوم[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 2 ساعتين
أفضل فعلت خير .
ابو وليد[ عدد التعليقات: 755 ] نشر منذ 26 دقيقة
ومن يفعل المعروف في غير اهله — يكن ذما عليه ويندم — والله المصاريه ما يستاهلون