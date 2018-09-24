رجل يعود إلى الحياة في ثلاجة الموتى.. ويطلب بطانية

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

واجه مواطن بولندي من مدينة سيميانوفيتس- سلينسكا تجربة فريدة، بعد أن أدخل ثلاجة الموتى في المستشفى، إذ اعتقد أطباء الإسعاف أنه ميت.

وتفصيلا؛ كان الرجل يمرح في حفلة ساهرة وتناول كمية كبيرة من الكحول، ما تسبب في فقدانه الوعي وسقوطه في الشارع لاحظ بعض المارة الرجل الممدد في الشارع واتصلوا بالإسعاف وعندما وصلت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادثة، وبعد فحصه، إنه فارق الحياة فقرروا نقله إلى ثلاجة الموتى في المستشفى.

وبعد مضي بعض الوقت عاد الميت إلى الحياة داخل إحدى ثلاجات الموتى قبل تجهيزه لتسليمه لأقاربه لدفنه، ولحسن حظه، عندما بدأ يصرخ طلبا للمساعدة، كان على مقربة من المكان أحد الحراس، فسمع صراخه وفتح الثلاجة ليرى أحد الموتى يطلب بطانية، وخرج الرجل من الثلاجة وتوجه مباشرة إلى النادي ثانية حيث افتقده أصدقاؤه.