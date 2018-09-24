الأسماك الدهنية تعزز الصحة الدماغية لـ ” الجنين “

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة فنلندية حديثة أُجريت في جامعة توركو، أن الأسماك الدهنية تزود المرأة الحامل بالدهون طويلة السلسلة التي تصل إلى الجنين؛ حيث تساهم في بناء خلايا الدماغ وشبكية العين، وتوجد هذه الدهون المشبعة طويلة السلسلة في الأسماك مع فيتامين ” د و إي ” .

وبناء على ذلك، فإن الأمهات اللاتي يأكلن الأسماك الدهنية 3 مرات أو أكثر في الأسبوع خلال الثلث الأخير من الحمل، تنجب أطفالاً يتمتعون أكثر بصحة الدماغ والعيون مقارنة بمن تأكلن الأسماك مرتين أو أقل في الأسبوع.

تجدر الإشارة إلى أن ” السردين والسلمون والتونة ” ؛ حيث تُعتبر من الأسماك الدهنية قليلة الزئبق.