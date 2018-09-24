الأسماك الدهنية تعزز الصحة الدماغية لـ ” الجنين “
كشفت دراسة فنلندية حديثة أُجريت في جامعة توركو، أن الأسماك الدهنية تزود المرأة الحامل بالدهون طويلة السلسلة التي تصل إلى الجنين؛ حيث تساهم في بناء خلايا الدماغ وشبكية العين، وتوجد هذه الدهون المشبعة طويلة السلسلة في الأسماك مع فيتامين ” د و إي ” .
وبناء على ذلك، فإن الأمهات اللاتي يأكلن الأسماك الدهنية 3 مرات أو أكثر في الأسبوع خلال الثلث الأخير من الحمل، تنجب أطفالاً يتمتعون أكثر بصحة الدماغ والعيون مقارنة بمن تأكلن الأسماك مرتين أو أقل في الأسبوع.
تجدر الإشارة إلى أن ” السردين والسلمون والتونة ” ؛ حيث تُعتبر من الأسماك الدهنية قليلة الزئبق.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10240 ] نشر منذ 2 ساعتين
تطمنو مااكلها😊😁
§لـهــ🔥ـــفة~الـعآآآآشـق§[ عدد التعليقات: 10039 ] نشر منذ 1 ساعة
عشق 💔
عودي نفسك لصحتك اللحوم البيضاء مفيدة ي جوجو.. عندكم مطعم السنارة إسمه رهيب 🎏
كيف صحتك هالفتره؟
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31795 ] نشر منذ 47 دقيقة
لذيذ😋😋😋😋😋😋
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10240 ] نشر منذ 44 دقيقة
الحمدلله اخوي😊والله لك عليها لكن ربك كريم تشكر على السؤال☺ماش اخاف منها واتلوع لما اشوفهافكيف اكلها☺😁
§لـهــ🔥ـــفة~الـعآآآآشـق§[ عدد التعليقات: 10039 ] نشر منذ 36 دقيقة
الله يرفع عنك كل سوء بإذن الله واحتسبي الأجر،،
العفو منك تستاهلي كل خير أخلاقك وهدوئك بالكلام تجبرنا نحترمك ونسأل عن كل من يملك الأخلاق شرواك،، ولا يهونوا الجميع.. 🌸
وبشري هل فيه خطوبه قريب عشان نفرح لك؟
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10240 ] نشر منذ 21 دقيقة
امين وكل مرضى المسلمين يارب تسلم😊لا والله يمكن مع الرؤيه وكذا نفكر☺😁😂والا فيه مغثه حولي من فتره😌😁بس انتظر ولد دنو❤وعدتني عميمه😊😁