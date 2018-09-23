بالصور.. المرسوم الملكي التاريخي الذي أعلن عن اسم المملكة العربية السعودية

نايف السالم(صدى):

تحتفل المملكة باليوم الوطني الـ88، حيث يعود هذا اليوم إلى المرسوم الملكى التاريخي، الذى أصدره الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، رحمه الله ، والذى يقضى بتحويل اسم الدولة من ” مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها ” إلى المملكة العربية السعودية.

وتنشر ” صدى ” نص المرسوم الملكي رقم 2716، الذي أصدره الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، رحمه الله، والذي احتوى على 8 مواد، ونشر بتاريخ 17ـ 5 ـ 1351 هـ ،

وجاء نص الأمر الملكي : بعد الاعتماد على الله وبناء على ما رفع من البرقيات من كل رعايانا في مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها ونزولاً على رغبة الرأي العام في بلادنا وحبًا في توحيد أجزاء هذه المملكة العربية أمرنا بما آت:

المادة الأولى: يحول اسم المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها إلى اسم المملكة العربية السعودية ويصبح لقبنا ملك المملكة العربية السعودية.

المادة الثانية: يجري مفعول هذا التحويل ابتداءً من تاريخ إعلانه.

المادة الثالثة: لا يكون لهذا التحويل أي تأثير على المعاهدات والاتفاقيات والالتزامات الدولية التي تبقى على قيمتها ومفعولها، وكذلك لا يكون له تأثير على المقاولات والعقود الإفرادية بل تظل نافذة.

المادة الرابعة: سائر النظامات والتعليمات والأوامر السابقة والصادرة من قبلنا تظل نافذة المفعول بعد هذا التحويل.

المادة الخامسة: تظل تشكيلات حكومتنا الحاضرة سواء في الحجاز ونجد وملحقاتها على حالها الحاضر مؤقتًا، إلى أن يتم رفع تشكيلات جديدة للمملكة كلها على أساس التوحيد الجديد.

المادة السادسة: على مجلس وكلائنا الحالي الشروع حالاً في وضع نظام أساس للمملكة ونظام لتوارث العرش ونظام لتشكيلات الحكومة وعرضها علينا لاستصدار أوامرنا فيها.

المادة السابعة: لرئيس مجلس وكلائنا أن يضم إلى أعضاء مجلس الوكلاء أي فرد أو أفراد من ذوي الرأي حين وضع الأنظمة السالفة الذكر للاستفادة من آرائهم والاستنارة بمعلوماتهم.

المادة الثامنة: إننا نختار يوم الخميس الواقع في 21 جمادى الأولى سنة 1351 هـ الموافق الأول من الميزان يومًا لإعلان توحيد هذه المملكة العربية ونسأل الله التوفيق.