بعد قرار تمديد إجازة اليوم الوطني.. ” شكرًا خادم الحرمين ” تتردد في أنحاء المملكة
تصدر وسم ” شكرًا خادم الحرمين ” الترند العالمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ،وذلك عقب دقائق من توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ، بتمديد إجازة اليوم الوطني، حتى يوم الأثنين.
ووجه الموظفون والطلاب جزيل شكرهم لخادم الحرمين الشريفين، معربين عن مدى حبهم وتقديرهم، وفخرهم ،عبر الهاشتاق، مؤكدين أنه ” لا غرابة مدة الجود من كف الكريم ” .
وأعرب المغردون عن فخرهم واعتزازهم، شاكرين الملك على كل مابدل لجل الوطن ، مؤكدين أن العالم أجمع أصبح يعرف ماهو حزم وعزم السعودي، داعيين بدوام عزّة الوطن ، والأمن والأمان، ،وبتوفيق الله للملك وولي العهد -حفظهما الله- .
ومن جانب آخر أعرب موظفو القطاع الخاص عن أمنيتهم بأن تتفاعل مؤسساتهم مع قرار تمديد الإجازة، والمساواة مع موظفوا الدولة.
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دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34357 ] نشر منذ 54 دقيقة
الله يديم الأفرااااااح
ويديم علينا نعمةالأمن والأيمان
وأتمنى من سموولي العهد
أنك تنهي موضوعي
بسسسسسسسسسسرع وقت
معد بقي شي😘🤗