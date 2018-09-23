بعد قرار تمديد إجازة اليوم الوطني.. ” شكرًا خادم الحرمين ” تتردد في أنحاء المملكة

علي القحطاني (صدى):

تصدر وسم ” شكرًا خادم الحرمين ” الترند العالمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ،وذلك عقب دقائق من توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ، بتمديد إجازة اليوم الوطني، حتى يوم الأثنين.

ووجه الموظفون والطلاب جزيل شكرهم لخادم الحرمين الشريفين، معربين عن مدى حبهم وتقديرهم، وفخرهم ،عبر الهاشتاق، مؤكدين أنه ” لا غرابة مدة الجود من كف الكريم ” .

وأعرب المغردون عن فخرهم واعتزازهم، شاكرين الملك على كل مابدل لجل الوطن ، مؤكدين أن العالم أجمع أصبح يعرف ماهو حزم وعزم السعودي، داعيين بدوام عزّة الوطن ، والأمن والأمان، ،وبتوفيق الله للملك وولي العهد -حفظهما الله- .

ومن جانب آخر أعرب موظفو القطاع الخاص عن أمنيتهم بأن تتفاعل مؤسساتهم مع قرار تمديد الإجازة، والمساواة مع موظفوا الدولة.

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