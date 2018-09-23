بعد تمديد إجازة اليوم الوطني.. موظفو القطاع الخاص يطالبون بمساواتهم مع موظفي الدولة

علي القحطاني (صدى):

تفاعل موظفو القطاع الخاص مع أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتمديد إجازة اليوم الوطني ،لتشمل يوم الأثنين.

وطالب موظفو القطاع الخاص، بمساواتهم مع موظفي الدولة لتشملهم الإجازة، منتظرين تفاعل مؤسسات القطاع الخاص مع أمر خادم الحرمين الشريفين.

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