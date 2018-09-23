بعد تمديد إجازة اليوم الوطني.. موظفو القطاع الخاص يطالبون بمساواتهم مع موظفي الدولة
تفاعل موظفو القطاع الخاص مع أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتمديد إجازة اليوم الوطني ،لتشمل يوم الأثنين.
وطالب موظفو القطاع الخاص، بمساواتهم مع موظفي الدولة لتشملهم الإجازة، منتظرين تفاعل مؤسسات القطاع الخاص مع أمر خادم الحرمين الشريفين.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54537 ] نشر منذ 32 دقيقة
ممتاز ,,
,, دام عزك ياوطن برعاية الله ثم خادم البيتين الشريفين ، ملكنا ابو فهد ,, آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 18988 ] نشر منذ 25 دقيقة
آمين