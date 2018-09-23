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بعد تمديد إجازة اليوم الوطني.. موظفو القطاع الخاص يطالبون بمساواتهم مع موظفي الدولة

بعد تمديد إجازة اليوم الوطني.. موظفو القطاع الخاص يطالبون بمساواتهم مع موظفي الدولة
علي القحطاني (صدى):

تفاعل موظفو القطاع الخاص مع أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتمديد إجازة اليوم الوطني ،لتشمل يوم الأثنين.

وطالب موظفو القطاع الخاص، بمساواتهم مع موظفي الدولة لتشملهم الإجازة، منتظرين تفاعل مؤسسات القطاع الخاص مع أمر خادم الحرمين الشريفين.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 54537 ] نشر منذ 32 دقيقة

ممتاز ,,

,, دام عزك ياوطن برعاية الله ثم خادم البيتين الشريفين ، ملكنا ابو فهد ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 18988 ] نشر منذ 25 دقيقة

آمين

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