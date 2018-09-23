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بأمر الملك.. تمديد إجازة اليوم الوطني

بأمر الملك.. تمديد إجازة اليوم الوطني
حمود العنزي (صدى):

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتمديد إجازة اليوم الوطني.

وذلك ليوم واحد لتشمل يوم الاثنين 14 / 1 / 1440هـ الموافق 24 سبتمبر 2018م .


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 18988 ] نشر منذ 26 دقيقة

الله يطول في عمرك ويجعل عملك في رضاه وولي عهدك الغالي على الشعب

[ عدد التعليقات: 10218 ] نشر منذ 17 دقيقة

‏كُل عام ووطني يُعانق السّماء مجداً
ويحضن السّحاب فخراً وعزاً
دُمت حُبًا وعشقًا للأبد💚🇸🇦
88 سنة من العزة والكرامة والحزم عام ُيأتي وعام ُيمضي وكلُ عام يخلُد حب الوطن حماك ِالله يادولة التوحيد “اللهمَّ احفظ مملكتناوحكامها وشعبهاوأدم علينا الأمن والأمان 💚🇸🇦

[ عدد التعليقات: 18988 ] نشر منذ 10 دقائق

عقبال نصف قرن

[ عدد التعليقات: 356 ] نشر منذ 7 دقائق

الذي لا يعرف حق الوطن إلا في يوم واحد لا يستحق أن يعيش على ترابه

[ عدد التعليقات: 11285 ] نشر منذ 3 دقائق

اللــــــــهم آمــــــــــــين يارب العالمــــــــــــين .

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