نشر : منذ 1 ساعة 6٬491 6 الاخبار المحلية بأمر الملك.. تمديد إجازة اليوم الوطني حمود العنزي (صدى): وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتمديد إجازة اليوم الوطني. وذلك ليوم واحد لتشمل يوم الاثنين 14 / 1 / 1440هـ الموافق 24 سبتمبر 2018م .
alfahd42[ عدد التعليقات: 18988 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله يطول في عمرك ويجعل عملك في رضاه وولي عهدك الغالي على الشعب
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10218 ] نشر منذ 17 دقيقة
كُل عام ووطني يُعانق السّماء مجداً
ويحضن السّحاب فخراً وعزاً
دُمت حُبًا وعشقًا للأبد💚🇸🇦
88 سنة من العزة والكرامة والحزم عام ُيأتي وعام ُيمضي وكلُ عام يخلُد حب الوطن حماك ِالله يادولة التوحيد “اللهمَّ احفظ مملكتناوحكامها وشعبهاوأدم علينا الأمن والأمان 💚🇸🇦
alfahd42[ عدد التعليقات: 18988 ] نشر منذ 10 دقائق
عقبال نصف قرن
ابو محمد[ عدد التعليقات: 356 ] نشر منذ 7 دقائق
الذي لا يعرف حق الوطن إلا في يوم واحد لا يستحق أن يعيش على ترابه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10218 ] نشر منذ 3 دقائق
آمين😊
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11285 ] نشر منذ 3 دقائق
اللــــــــهم آمــــــــــــين يارب العالمــــــــــــين .