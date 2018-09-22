داعش يتبنى الهجوم على العرض العسكري بالأحواز.. والحرس الثوري ينفي
أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم السبت، عن تبنيه الهجوم على العرض العسكري الإيراني في الأحواز.
ومن جانبه، أكد متحدث باسم الحرس الثوري، أن منفذي الهجوم لا ينتمون لداعش لكنهم على صلة بالولايات المتحدة وإسرائيل.
ومن الجدير بالذكر، أن وسائل الإعلام الإيرانية، كانت قد أشارت إلى ارتفاع أعداد القتلى في الهجوم إلى 24 قتيلًا معظمهم من عناصر الحرس الثوري الإيراني.
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شالوم[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 2 ساعتين
باكيستان .
شكري[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين
بدون اي تحقيقات من قبل اسران
فورا حطو الاتهامات
غباء ما بعده غباء
انا اقول قطر هي من وراء هذا العمل
شالوم[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 2 ساعتين
قال المتحدث يعقوب حر التستري إن منظمة المقاومة الوطنية الأهوازية، التي تضم عددا من الفصائل المسلحة، هي المسؤولة عن الهجوم.
شالوم[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 1 ساعة
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