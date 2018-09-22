داعش يتبنى الهجوم على العرض العسكري بالأحواز.. والحرس الثوري ينفي

طهران(صدى):

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم السبت، عن تبنيه الهجوم على العرض العسكري الإيراني في الأحواز.

ومن جانبه، أكد متحدث باسم الحرس الثوري، أن منفذي الهجوم لا ينتمون لداعش لكنهم على صلة بالولايات المتحدة وإسرائيل.

ومن الجدير بالذكر، أن وسائل الإعلام الإيرانية، كانت قد أشارت إلى ارتفاع أعداد القتلى في الهجوم إلى 24 قتيلًا معظمهم من عناصر الحرس الثوري الإيراني.

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