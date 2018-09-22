بالفيديو والصور.. هجوم خلال عرض عسكري في الأحواز وسقوط عدد من القتلى

طهران(صدى):

كشف التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت، عن مقتل وإصابة العشرات من القوات المسلحة الإيرانية خلال هجوم استهداف استعراض عسكري بمدينة الأهواز جنوب إيران؛ حيث بدأ إطلاق النار من قبل عدة مسلحين من وراء المنصة أثناء العرض.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية، أن المهاجمين أربعة كانوا يرتدون ملابس عسكرية؛ فيما لقي أحدهم مصرعه في مواجهات مع قوات الأمن.

وأوضحت أنه بلغ عدد القتلى والجرحى من القوات العسكرية الإيرانية حتى الآن 4 أشخاص، فيما أكدت قناة ” خوزستان ” عبر التلغرام وقوع ستة قتلى من قوات الحرس الثوري الإيراني المشاركين بالاستعراض العسكري.