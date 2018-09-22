بلدية أضم تبين حقيقة مجسم دارت حوله الشكوك
لا زالت الأعمال قائمة على قدم وساق بمحافظة أضم ، عمل متواصل ليل نهار لتظهر هذه المحافظة بالشكل الأنيق في المناسبة الوطنية العظيمة ، وقد كرست البلدية كافة مجهوداتها لتخرج يوما وطنيا مختلفا بالمحافظة .
وكان من ضمن تلك الأعمال مجسما قامت بوضعه مقابلا لقاعة الضيافة بالعزيزية ، والذي أثار موجة من التساؤلات لدى بعض المواطنين .
وفي التفاصيل قامت بلدية أضم مؤخرا بوضع مجسم به راية التوحيد ، حيث رأى البعض أن وضع المجسم بهذه الطريقة يعتبر تنكيس للعلم السعودي ، والذي من الممنوع تنكيسه بأي حال من الأحوال .
” صدى” لحرصها الشديد على مسئوليتها المجتمعية ، وتبيين الحقيقة بدورها تواصلت مع رئيس بلدية أضم المهندس سليمان بن أحمد الذيبي والذي ذكر قائلا : نوضح لك وللجميع أن تنكيس العلم تعني إنزاله عن قمة السارية إلى وسطها وهذا نظام التنكيس.
وأردف أما وضع العلم بهذه الطريقة ليس تنكيسا ، وسبق أن وضع بهذه الطريقة في أكثر من موقع في المملكة وخارجها ، وهذا مجسم توضع عليه الأعلام بهذه الطريقة أو بجعل السيف للأعلى الأمر سيان.
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زائر[ عدد التعليقات: 2735 ] نشر منذ 45 دقيقة
سود الله وجهه وعذر اقبح من ذنب
والمفروض ذكر الله وكلمة التوحيد ما تصبح شعار لزينة وتعلق في الطرقات
لهفة المشتاق[ عدد التعليقات: 289 ] نشر منذ 37 دقيقة
بيض الله وجهك يعجبني الذي يعمل وهو واثق من اللي يقدمه واصل والله يقويك يالذيبي
الفجر البعيد[ عدد التعليقات: 289 ] نشر منذ 27 دقيقة
وأسمع عن محافظة أضم وإن شاء الله أزورها عن قريب
الصقر الجارح[ عدد التعليقات: 554 ] نشر منذ 17 دقيقة
مناسبه عظيمه على كل مواطن
والله يحفظ وطنا من كل سو ومكروه
وانت يازائر الله يسود وجهك مليون مره الرجال ماقال شي غلط لكن انت نفسيه
يارب فكنا من هالنوعيات