بلدية أضم تبين حقيقة مجسم دارت حوله الشكوك

حامد العمري(صدى):

لا زالت الأعمال قائمة على قدم وساق بمحافظة أضم ، عمل متواصل ليل نهار لتظهر هذه المحافظة بالشكل الأنيق في المناسبة الوطنية العظيمة ، وقد كرست البلدية كافة مجهوداتها لتخرج يوما وطنيا مختلفا بالمحافظة .

وكان من ضمن تلك الأعمال مجسما قامت بوضعه مقابلا لقاعة الضيافة بالعزيزية ، والذي أثار موجة من التساؤلات لدى بعض المواطنين .

وفي التفاصيل قامت بلدية أضم مؤخرا بوضع مجسم به راية التوحيد ، حيث رأى البعض أن وضع المجسم بهذه الطريقة يعتبر تنكيس للعلم السعودي ، والذي من الممنوع تنكيسه بأي حال من الأحوال .

” صدى” لحرصها الشديد على مسئوليتها المجتمعية ، وتبيين الحقيقة بدورها تواصلت مع رئيس بلدية أضم المهندس سليمان بن أحمد الذيبي والذي ذكر قائلا : نوضح لك وللجميع أن تنكيس العلم تعني إنزاله عن قمة السارية إلى وسطها وهذا نظام التنكيس.

وأردف أما وضع العلم بهذه الطريقة ليس تنكيسا ، وسبق أن وضع بهذه الطريقة في أكثر من موقع في المملكة وخارجها ، وهذا مجسم توضع عليه الأعلام بهذه الطريقة أو بجعل السيف للأعلى الأمر سيان.

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