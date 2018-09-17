بالصور.. بلدية أضم تسخر كافة طاقاتها استعدادا لليوم الوطني 88
قامت بلدية محافظة أضم بالاستعداد لمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانون وذلك بتزيين الشوراع والميادين بالإنارات والأعلام وتركيب اللوحات توافقاً مع هذه المناسبة.
كان ذلك في نطاق المحافظة والمراكز التابعة لها ، حيث تم تركيب مايقارب ألفين علم ولوحات تحمل صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وقد استعدت لهذه الأعمال بتوزيع فريق العمل ودعمهم بالكودار البشرية ، والآلية لإظهار المحافظة والمراكز بالحلة الجديدة بما يليق بهذه المناسبة .
الجدير بالذكر أن البلدية تعمل على تنظيم احتفاليه ، وكرنفال للفنون الشعبية بمناسبة اليوم الوطني ، والذي دعت له أهالي المحافظة ، والمراكز التابعة للمشاركة في هذا الاحتفال .
وسيكون ذلك تحت رعاية محافظ أضم وذلك يوم الأحد الموافق1440/1/13هـ ويسر البلدية رئيساً ومنسوبين ؛ أن يتقدموا بالتهئنة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وكافة أفراد الشعب السعودي سائلين الله أن يديم على وطننا الغالي الأمن والأمان .
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