بالصور.. بلدية أضم تسخر كافة طاقاتها استعدادا لليوم الوطني 88

حامد العمري(صدى):

قامت بلدية محافظة أضم بالاستعداد لمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانون وذلك بتزيين الشوراع والميادين بالإنارات والأعلام وتركيب اللوحات توافقاً مع هذه المناسبة.

كان ذلك في نطاق المحافظة والمراكز التابعة لها ، حيث تم تركيب مايقارب ألفين علم ولوحات تحمل صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وقد استعدت لهذه الأعمال بتوزيع فريق العمل ودعمهم بالكودار البشرية ، والآلية لإظهار المحافظة والمراكز بالحلة الجديدة بما يليق بهذه المناسبة .

الجدير بالذكر أن البلدية تعمل على تنظيم احتفاليه ، وكرنفال للفنون الشعبية بمناسبة اليوم الوطني ، والذي دعت له أهالي المحافظة ، والمراكز التابعة للمشاركة في هذا الاحتفال .

وسيكون ذلك تحت رعاية محافظ أضم وذلك يوم الأحد الموافق1440/1/13هـ ويسر البلدية رئيساً ومنسوبين ؛ أن يتقدموا بالتهئنة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وكافة أفراد الشعب السعودي سائلين الله أن يديم على وطننا الغالي الأمن والأمان .