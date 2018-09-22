10 أغذية تحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال .. لمقاومة البرد

واشنطن(صدى):

أكدت طبيبة التغذية في مركز الأبحاث الطبية في جامعة ولاية أوهايو، ليز ويناندي، على ضرورة تناول ما مقداره 75 مليجرام من فيتامين “سي” كل يوم، نظرا لقدرته على تقوية جهاز المناعة من جهة ومقاومة عمليات الأكسدة المدمرة للخلايا الجسم من جهة اخرى.

وكشفت عن وجود مصادر أخرى معروفة غير البرتقال، لتأمين هذا الفيتامين وبالكميات المطلوبة.

ومن هذه المصادر الفلفل الأحمر، حيث يحتوي نصف كوب فقط من الفلفل المقطع يحمل مخزوناً من فيتامين “سي” يصل إلى 95 مليجرام.

فاكهة البابايا، كل كوب من قطع البابايا يوفر كمية كبيرة من الفيتامين “سي” تصل إلى 88 مليجراما.

فاكهة الجوافة أو التي تعرف بالفاكهة السوبر، وتحتوي في داخلها على 377 مليغراما من فيتامين “سي” في كل كوب.

البروكلي، والذي يحتوي على كمية فيتامين “سي” تصل إلى 81 مليجراما في كل كوب.

الفريز، حيث يحتوي كل كأس على 98 مليجراما من الفيتامين “سي”.

الكيوي الأصفر، والذي يحتوي على 130 مليجراما من الفيتامين “سي” في كل حبة.

الفلفل الأخضر الحار، والذي يحتوي فيه كل قرن على 103 مليجراما من الفيتامين “سي”.

الكرنب السلقي، ويحتوي كوب من الكرنب السلقي على 84 مليجراما من فيتامين “سي”.

الخردل الأخضر، والذي يحتوي فيه كل كوب على مايعادل 78 مليجراما من فيتامين “سي”.

الأناناس، ويحتوي كوب واحد من شرائح الأناناس على 79 مليجراماً من فيتامين “سي”.