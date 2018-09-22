انتشال 136 جثة من قتلى العبارة التنزانية

دودوما(صدى):

انتشلت قوات الإنقاذ، أمس الجمعة، مالا يقل عن 136 جثة بعد غرق عبارة ركاب تنزانية في بحيرة فيكتوريا.

وأكد مسؤول في شرطة تنزانيا سايمون سيرو، أن العشرات لا يزالون في عداد المفقودين، حيث كانت العبارة تحمل ما يقرب من 200 شخص.

اقرأ أيضًا :