انتشال 136 جثة من قتلى العبارة التنزانية
انتشلت قوات الإنقاذ، أمس الجمعة، مالا يقل عن 136 جثة بعد غرق عبارة ركاب تنزانية في بحيرة فيكتوريا.
وأكد مسؤول في شرطة تنزانيا سايمون سيرو، أن العشرات لا يزالون في عداد المفقودين، حيث كانت العبارة تحمل ما يقرب من 200 شخص.
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دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34271 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله يرحمنا برحمته
بن آدم مايدري متى يحين أجله
في لحظة وطرفة عين
الا وملائكة الرحمن تصحيه في قبرة😐
alfahd42[ عدد التعليقات: 18937 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله يرحمهم برحمته ان كانو مسلمين
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34271 ] نشر منذ 42 دقيقة
تصدق ياالفهد
أعرف واحد لو أعلمكم بأسمه بتعرفونه
داعية مشهور
دخل يتسبح البحر
والا يومك مالقوه
توهم أستخرجو له شهادة وفاة وصرفوا رواتبه ومستحقاته لأطفاله
بعد مامرت سنة
الغريب في الأمر
يعلموني أن أحد المشائخ كان يقرأ على أمرأه
ماتعرف الشيخ هذا الي غرق في البحر
لكنه تكلم الي بداخلها
عن الشيخ هذه رحمةالله علية إن كان ميت
كلام عجيب جدآ
ليومك وأنا أفكر في كلامها الي يعلموني به ناس ثقات
بأن الجن خطفته🤔