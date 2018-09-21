ارتفاع حصيلة قتلى عبارة تنزانيا إلى 100 قتيل

دودوما(صدى):

أعلن مفوض مدينة موانزا جون مونغيلا، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة قتلى حادث انقلاب عبارة ركاب تنزانية في بحيرة فيكتوريا إلى أكثر من 100 قتيل.

وأوضح “مونغيلا ” أنه من المتوقع ارتفاع الحصيلة عند استئناف جهود البحث والإنقاذ، حيث تم إنقاذ 37 شخصًا بعد الحادث الذي وقع ظهر الخميس.

وكانت العبارة ” ام في نيريري ” اليت غرقت قرب جزيرة أوكارا بعد ظهر أمس الخميس، تقل نحو 200 راكب أي ضعفي قدرة حمولتها، كما كانت تحمل بضائع أيضًا، ولا يوجد على متنها سترات نجاة.

وقالت هيئة تنزانيا للخدمات الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية، المسؤولة عن صيانة السفن، إن العبارة كانت تسافر بين أوكارا وبوإولورا وانقلبت بالقرب من منطقة موانزا.