بالفيديو.. طالبة جامعة القصيم تكشف ملابسات واقعة ارتدائها بلوزة ” نصف كم “
كشفت الطالبة مكارم، التي عوقبت بسبب ارتداء ملابس تكشف كوعها، وكتبت تعهد على نفسها بشأن ملابسها في جامعة القصيم، ملابسات ما حدث معها.
وأوضحت الطالبة خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج ” سيدتي ” المذاع على روتانا خليجية، أن الأمر حدث مع أكثر من طالبة ف الجامعة، مشيرة إلى أنها كانت تسير في الجامعة ثم أوقفتها موظفة الأمن وطلبت منها كتابة تعهد قائلة : ” كوعك ما يطلع ” .
وأضافت أن البلوزة كانت مناسبة بالنسبة للقوانين القديمة، مشيرة إلى أنه تم التشديد أكثر خلال الفترة الماضية على الطالبات، لكن من قبل كان البلوزة التي ارتدتها تعتبر طبيعية.
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الطالبة #مكارم التي خضعت للتعهد من جامعة القصيم بشأن ملابسها، تحكي تفاصيل ما حدث معها لـ #برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/iH5G4nPhB5
— برنامج سيدتي (@Sayyidaty) ٢١ سبتمبر ٢٠١٨
دام عزك ياوطن🇸🇦💚قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34227 ] نشر منذ 2 ساعتين
وأنتوا كل ماجت وحده وفكت كوعها ولابوعها
أستضفتوها
وجعلتوا منها أنسانه عظيمة ومشهورة
طيب بكرة بطلع أتمشى بفنيلة
وسروال قصير
تستضيفوني😂😂😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31655 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايبلانا
الشاعر[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 2 ساعتين
تفاهة لم يسبق لها مثيل منذوا
تسلق بني علمان للأعلام
حسبنا الله ونعم الوكيل
دام عزك ياوطن🇸🇦💚قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34227 ] نشر منذ 2 ساعتين
آسمها مكارم؟🤔
دام عزك ياوطن🇸🇦💚قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34227 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله أنها بس طلعت كوعها
أجل لو طلعت ذراعها باالكامل
كانهم مستضيفينها
في CNN
ولا نيوورك تايمز
ورشحوها سفيرة للأكواع😂😂😂😂😂😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19744 ] نشر منذ 11 دقيقة
بما انها داخل فناء الجامعه ولا يوجد اختلاط بالجامعه فاتصور ان موظفة الامن قد اخطاءت التقدير ولا فيه داعي اجبارها على التوقيع على تعهد بسبب ضهور كوعها وممكن تلفت نظر الطالبه اذا كان يوجد قانون يمنع هذا اللبس في الجامعه