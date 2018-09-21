بالفيديو.. طالبة جامعة القصيم تكشف ملابسات واقعة ارتدائها بلوزة ” نصف كم “

سالم المطيري(صدى):

كشفت الطالبة مكارم، التي عوقبت بسبب ارتداء ملابس تكشف كوعها، وكتبت تعهد على نفسها بشأن ملابسها في جامعة القصيم، ملابسات ما حدث معها.

وأوضحت الطالبة خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج ” سيدتي ” المذاع على روتانا خليجية، أن الأمر حدث مع أكثر من طالبة ف الجامعة، مشيرة إلى أنها كانت تسير في الجامعة ثم أوقفتها موظفة الأمن وطلبت منها كتابة تعهد قائلة : ” كوعك ما يطلع ” .

وأضافت أن البلوزة كانت مناسبة بالنسبة للقوانين القديمة، مشيرة إلى أنه تم التشديد أكثر خلال الفترة الماضية على الطالبات، لكن من قبل كان البلوزة التي ارتدتها تعتبر طبيعية.

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