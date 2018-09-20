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طالبة جامعية تستنكر معاقبتها بسبب ارتداء ” بلوزة ” أظهرت ” كوعها “

طالبة جامعية تستنكر معاقبتها بسبب ارتداء ” بلوزة ” أظهرت ” كوعها “
سالم المطيري(صدى):

استنكرت طالبة جامعية بجامعة القصيم، قرار معاقبتها وأخذ تعهد عليها، بسبب ارتداء ” بلوزة ” تظهر ” كوعها ” ، وهو ما يعد مخالفة لأنظمة الجامعة.

وقالت الطالبة في تغريدة لها عبر ” تويتر ” : ” إن ارتداء الأكمام القصيرة التي أظهرت كوعها أمر اعتيادي طالما أنها لم تتسبب في إيذاء الذوق العام، خصوصا أن الأجواء حارة، وأنها تداوم في بيئة تعليمية ليست مختلطة ” .

وأوضحت أن الجامعة عاقبتها على زيها الذي أظهر جزءا من يديها، معربة عن تخوفها من حرمانها من أي مادة، معربة عن امتعاضها من ” تسلط الجامعة ” .

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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 38 دقيقة

هذا نظام الجامعه والمفترض على الطالبه احترامه

[ عدد التعليقات: 19711 ] نشر منذ 37 دقيقة

هذا اجراء تعسفي من قبل ادارة الجامعه
الجامعه ليست مختلطه فلا فيه مشكله اذا اضهرت كوعها او حتى ساقها داخل الجامعه

[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 30 دقيقة

ليه رايحه جامعه والا جلسة بنات

حلو النظام يمشي ع الكل

لكن مشكله لما احد ينتقد النظام وهو ف صالحه وش فيها لو لبستي شي مرتب ورسمي للجامعه ف بيتك خذي راحتك

[ عدد التعليقات: 54368 ] نشر منذ 29 دقيقة

عضوات الإداره باالجامعه ابخص ,,

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