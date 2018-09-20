طالبة جامعية تستنكر معاقبتها بسبب ارتداء ” بلوزة ” أظهرت ” كوعها “
استنكرت طالبة جامعية بجامعة القصيم، قرار معاقبتها وأخذ تعهد عليها، بسبب ارتداء ” بلوزة ” تظهر ” كوعها ” ، وهو ما يعد مخالفة لأنظمة الجامعة.
وقالت الطالبة في تغريدة لها عبر ” تويتر ” : ” إن ارتداء الأكمام القصيرة التي أظهرت كوعها أمر اعتيادي طالما أنها لم تتسبب في إيذاء الذوق العام، خصوصا أن الأجواء حارة، وأنها تداوم في بيئة تعليمية ليست مختلطة ” .
وأوضحت أن الجامعة عاقبتها على زيها الذي أظهر جزءا من يديها، معربة عن تخوفها من حرمانها من أي مادة، معربة عن امتعاضها من ” تسلط الجامعة ” .
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حسام الجهني[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 38 دقيقة
هذا نظام الجامعه والمفترض على الطالبه احترامه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19711 ] نشر منذ 37 دقيقة
هذا اجراء تعسفي من قبل ادارة الجامعه
الجامعه ليست مختلطه فلا فيه مشكله اذا اضهرت كوعها او حتى ساقها داخل الجامعه
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 30 دقيقة
ليه رايحه جامعه والا جلسة بنات
حلو النظام يمشي ع الكل
لكن مشكله لما احد ينتقد النظام وهو ف صالحه وش فيها لو لبستي شي مرتب ورسمي للجامعه ف بيتك خذي راحتك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54368 ] نشر منذ 29 دقيقة
عضوات الإداره باالجامعه ابخص ,,