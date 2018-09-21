وظائف شاغرة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

حمود العنزي(صدى):

توفر جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عدة وظائف إدارية وبحثية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ من أجل العمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مستشار سياسة الجامعة: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول تقني: درجة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (علم الأحياء، أو الكيمياء الحيوية)، أو في أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت الجامعة، أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، اعتبارًا من تاريخ 20 سبتمبر 2018م، لافتة إلى أنه يمكن التقديم والاطلاع على تفاصيل وشروط تلك الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: هنا